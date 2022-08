Måneskini kontsert Ameerikas võttis ootamatu pöörde: basskitarrist paljastas kogemata oma rinnad

Måneskini esinemine tekitas palju arutelu ning kõige populaarsemateks teemadeks olid esilaulja Damiano Davidi pooleldi paljastatud tagumik ning basskitarristi Victoria De Angelise paljad rinnad. Bändi esinemine algas sellega, et televisiooni otseülekannet vaadanud inimesed nägid esmalt vaid Davidi poolpaljast istmikku.

Piltide järgi oli Victoria liikunud lava ette ja bändi ümbritsesid mitmed taustatantsijad, kes hüppasid ja tantsisid. Kitarri mänginud naise topp läks katki ja publik nägigi tema rindu. Kuna aga otseülekanne ja sõu peab jätkuma, mängiski Victoria oma kitarri edasi ning kaamerad bändi esinemist ülekandes rohkem ei näidanud, vahendab Page Six. Pildil, kust on näha, et Victorial enam toppi seljas pole, varjavad tema paljast nibu vähemalt juuksed.