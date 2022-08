Milderite reisisari jõuab peagi eetrisse: see on kindlasti kõige isiklikum projekt, mida oleme kunagi avalikult jaganud

Piret Järvis-Milder rääkis uuest saatest lähemalt oma Facebookis. „See on kindlasti kõige isiklikum projekt, mida oleme kunagi avalikult jaganud, ja seega on tõesti natuke hirmus ka, et nüüd ta siis lõpuks lendabki pesast välja ja hakkab oma elu elama. Aga samas tunneme, et tegime laheda ja kvaliteetse asja, ja loodame, et see 8-osaline sari innustab teisigi seiklema, oma perega rohkem koos aega veetma ja pisut hullu panema ka,“ ütles Piret ja lisas, et tema ja Egert unistasid pikalt oma reisisarja tegemisest.

Reisil oli kaasas ka Milderite pisitütar Milli, kellega paaril oli reisil kerge, kuid saate filmimisel asjad nii ladusalt ei läinud. „Tagantjärele targalt võib öelda, et koos 1-aastase lapsega reisida on käkitegu, aga koos lapsega sarja filmida on suhteliselt raju!“

„Aga kõigele vaatamata oli aeg Tais me kõigi kolme elu kõige ilusam ja meil on nii hea meel, et me selle seiklus-sekelduse ära tegime,“ on Piret siiski saadud kogemuse üle õnnelik.

Milderid reisisid näiteks Bangkoki ümbruses, Põhja-Tais Chiang Mais ja riigi lõunaosas Krabi ning Phuketi piirkonnas.