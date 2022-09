Eero Spriit (72) ja Katrin Lehismets (52) on imeilus tõend sellest, et armastus ja armumine ei ole vaid 20-30aastaste pärusmaa ja et küpsemas eas on tunded hoopis sügavamad. Kui Katrin räägib Eerost, kuuleb tema suust õige mitu korda lauset: „Ainuüksi selle omaduse pärast võiks inimesega suhtesse minna!“ Selle peale vaatab Eero Katrinit siira imetlusega ja silitab teda õrnalt. Katrin pühib silmast pisara, mille peale lähevad silmad vesiseks ka Eerol.