Säraküünlad ja kontsert külalistele: Maribel Vääna tähistas uhkelt sünnipäeva

Karl ja Maribel said tuttavaks veebruaris ning Vääna sõnas, et nende armastus tekkis aja jooksul. „Tänu Karlile vaatan ennast teise pilguga, olen iseennast paremini tundma õppinud. Ta märkab minu puhul asju, mida ma ise pole varem näinud. See kasvatab mind isiksusena,“ sõnas lauljanna juunikuus Kroonikale.