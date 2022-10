Kuid enne 2019. aasta sügist oli tõsielusaadete turg Eestis sisuliselt kokku kuivanud. Siis aga hakkasid teleekraanil seksima Suur-Kristo ja Kerli ning nüüd oleme jõudnud praegusesse punkti, kus reality'test on tekkinud uputus. Seks, armumised ja draamad pole kuskile kadunud ning „Rannamaja“ kolmanda hooaja esimene episood annab alust arvata, et tulemas on antud tõsielusaate parim hooaeg.