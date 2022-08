„Tüdrukute õhtu“ Berit on sattunud vihakirjade laviini alla. Zevakin: ma olen süüdi selles, et sa sellist p*ska seal korraldad?

Kuna Zevakini ja Valtingu videod jõuavad ka sellise kontingendini, kes pole varem „Tüdrukute õhtu“ episoode tasuliselt Go3 platvormilt vaadanud, siis leidub inimesi, kes peavad nüüd ilmtingimata kuskil oma arvamus avaldama. Arvestades, et meeste viimast reaktsioonivideot on vaadatud vähem kui ööpäevaga juba pea 30 000 korda, võib öelda, et kevadel vaatajateni jõudnud reality'le on uus elu sisse puhutud.

Tundub, et see on negatiivne uudis nii mõnelegi osalejale, kes said meedias kriitikat juba siis, kui episoodid esimest korda ilmarahva ette jõudsid. „Tüdrukute õhtu“ kohta võib öelda, et skandaalseimaks osaliseks esimeses hooajas oli Berit Valgemäe. Tema äkilised väljaütlemised ja kogu seltskonna isehakanud liidriks olemine on teinud temast antikangelase Zevakini ja Valtingu reaktsioonivideotes.