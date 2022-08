Tohoh! Jennifer Lopezile ei istu Neitsi tähtkujust inimesed: ta ei soovi neid oma taustatantsijateks

Neitsite, kes on sündinud vahemikus 23. augustist 22. septembrini, näol on väidetavalt tegemist tähemärgiga, kes Jenniferile ei meeldi. Morris paljastas taskusaates „Just Sayin' With Justin Martindale“, et kuulis, kuidas ühel Lopezi taustatantsijaks saamise prooviesinemisel selgus, et Neitsid lauljannale ei istu, vahendab Billboard.

„Jennifer Lopez korraldas ühel oma tuuril taustatantsijatele prooviesinemise. Ta kõndis tuppa ja ütles: „Suur aitäh teile, te olete kõvasti vaeva näinud. Tõstke palun käsi need, kes on Neitsi tähtkujust?““ rääkis Morris.

Morris, kes on ise Veevalaja tähtkujust, ütles, et kõmulisel prooviesinemisel ta ise ei viibinud, kuid kuulis „naljakat lugu“ teistelt. „Jennifer vaatas neid, kes käe tõstsid ja ütles neile: „Aitäh, et tulite.“ Nad pidid lahkuma pärast pikka päeva esinedes Jennifer Lopezi jaoks,“ rääkis Heather lugu edasi. Ta lisas, et enamasti ei teenita prooviesinemistega raha. „Sa oled seal kella kümnest hommikul kuueni õhtul ja sa ei saa selle eest raha,“ ütles Morris.

Saatejuht Martindale küsis seepeale, kas lugu on ikka tõsi. „See on kuulujutt, aga see on tõsi. Kui üks inimene ütleb midagi, siis see võib olla tõsi, aga kui mitu inimest ütlevad midagi... See päriselt juhtus nii,“ kinnitas Heather saatejuhile. Ta nentis, et võib-olla eksis ta sodiaagimärgiga, aga sellest hoolimata on lugu tõsi. Neitsitele pidi meeldima, kui asjad on korras ja planeeritud, aga naise sõnul elab Lopez „väikeses kaoses“.

Jenniferi esindajad ei ole veel juttu kommenteerinud. Küll on aga teada, et üks Lopezi eksmeestest, Marc Anthony, oli samuti Neitsi tähtkujust. Jennifer praegune abikaasa Ben Affleck on aga Lõvi tähtkujust, seega ei peaks see lugu teda morjendama.