Venemaal rõõmustatakse: Alla Pugatšova on tagasi kodumaal! Kuid kus pesitseb Maksim Galkin?

Juba mitu kuud on Venemaal spekuleeritud selle üle, kas ja millal on kodumaale naasmas Alla Pugatšova, kelle abikaasat Maksim Galkinit peetakse sõjavastasuse tõttu lausa riigireeturiks. Moedisainer Igor Guljajev paljastas nüüd, et tema üks muusadest on naasnud Moskvasse.