„Me ei tea sellist Sannat!“ Lugu sellest, kuidas staarpeaminister paari aastaga lapsepõlvesõbrad peobande vastu välja vahetas

Muutus on olnud nii väline kui ka sisemine. 2019. aastal peaministriks saanud Marinist on kujunenud välja tõeline superstaar ning rolli selles on mänginud tema stiil ja kontaktid teiste tuntud inimestega. Uute sõpradega on 36-aastane naine hakanud rohkem ka pidutsema. Seda väidavad tema lapsepõlvesõbrad, kelle kirjeldustest on Iltalehti pannud kokku loo sellest, kuidas Marin on vähem kui kolme aastaga muutunud rahulikust pereemast paigalpüsimatuks seltskonnatäheks.