Meghani uus plahvatuslik intervjuu: ma töötan selle nimel, et andestada kuninglikule perekonnale

Sussexi hertsoginna Meghan on jätkamas oma ootamatu pressituuriga. Nüüd on ta andnud avameelse intervjuu väljaandele The Cut, kus endine näitleja paljastab muuhulgas, et kuninglik perekond ei pannud teda kunagi allkirjastama vaikimislepingut. Seetõttu saab ta öelda kõike, mida sülg suhu toob.