FOTOD | Michael Jacksoni lapsed tähistasid tema sünnipäeva: popikuningas oleks saanud 64-aastaseks

Paris ja Prince Jackson jagasid armsaid pilte isast ja kirjutasid talle südamliku sünnipäevasõnumi. Prince, kelle õige nimi on Michael Joseph Jackson Jr, postitas Instagrami mitu pilti oma isast, õest Parisest ja vennast Bigist, kes oli varem tuntud kui Blanket.

„Palju õnne kõige paremale! Igatsen sind aina rohkem ja rohkem, aga ma armastan sind iga päevaga aina enam ja enam. Aitäh sulle kõige eest,“ kirjutas Prince oma postituses. Esimesel pildil on näha, kuidas Michael hoiab käes lusikat ja proovib oma lõbusas meeleolus last toita. Teistel piltidel on popikuningas oma kolme lapsega ning üks pilti paistab olevat tehtud kunagi jõulude ajal.