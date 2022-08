PILDID JA VIDEO | Tallinnas valiti välja Eesti kauneimad naised! Vanim osaleja oli 85-aastane

Eesti Iluduskuningannaks valiti tänavu Sirel Saad. Sirel on 185 cm pikk kaunitar Türilt, kes õppis Tartu Kunstikoolis kujundajaks ja stilistiks ning töötab ilukonsultandina ühes Tallinna Ilukliinikus. Kaunitari suurimaks kireks on aga korvpalli asemel hoopiski tantsimine, millega ta on tegelenud juba 10 aastat, katsetades mitmeid erinevaid stiile.