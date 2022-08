Kardab järgmist kõrvakiilu? Chris Rock loobus tuleva aasta Oscarite gala juhtimisest

Tänavune Oscarite auhinnagala on ilmselt Chris Rockile pikaks ajaks meelde jäänud, kuna mäletatavasti sai ta seal kõrvakiilu näitleja Will Smithilt, kellele ei meeldinud, et koomik tema naise Jada Pinkett Smith kohta nalju tegi.

Väljaande Arizona Republicu sõnul oli Rock rääkinud oma stand-up esinemisel, et gala on vaikselt lähenemas. Ta oli publikule öelnud, et auhinnatseremooniale naasmine oleks kui kuriteopaigale naasmine. Veel rääkis ta, et Hollywoodi suurimale õhtule tagasiminemine oleks sama, kui paluda Nicole Brown Simpsonilt „naasta tagasi restorani“, vihjates sellega sündmustele, mis viisid naise surmani ja tema endise abikaasa OJ Simpsoni kohtuprotsessini.

Chris rääkis laval, et oli loobunud pärast kõrvakiilu saamist ka Ameerika jalgpalliliiga finaalmängu ehk Super Bowli reklaamipakkumisest.

Will Smith vabandas hiljuti Chris Rocki ees avalikult talle antud kõrvakiilu pärast, kuid siiani on tema andeks palumist ignoreeritud. Pärast intsidenti ei rääkinud Rock sellest avalikult, kuid viimasel ajal on ta selle aina tihedamini teemaks võtnud.