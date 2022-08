Fännid segaduses: Britney Spears kustutas pärast skandaalse video avaldamist oma Instagrami konto

Lauljatar avaldas pühapäeval YouTube'is 22-minutilise video, kus selgitas pikemalt, mis tunne oli eeskoste all olla. Spears vabanes 13-aastasest eestkostest möödunud aasta novembris. Praeguseks on video privaatseks muudetud.

Spears ütles, et keeldus paljastavast intervjuust saatejuhi Oprah Winfreyga. Videos rääkis popstaar muu hulgas, et pere on ta hüljanud ning 2019. aastal sunniti naist vastu tahtmist raviasutusse minema. Spears kirjeldas raviasutuse ebainimlikke tingimusi ja seda, kuidas ta oli sunnitud seal viibides teiste ees lahti riietuma. Naine sõnas, et isa Jamie sundis teda ravile minema ja keeldumine ei tulnud kõne allagi.