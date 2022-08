FOTOD | Eesti pööraseim muusikakombo? Terminaator ja nublu rokkisid Tartu kuumaks

Nublu soolotuuri keskmeks on tema kauaoodatud debüütalbum „Café Kosmos“. „Kohviku tuuri“ järgmine kontsert toimub 2. septembril Tallinnas, Telliskivi Kvartalis, kus nublu ja Vanilla Ninja koos lavalaudu jagavad. Suure ühiskontserdi jaoks on loodud eri-show ühes seninägemata visuaalidega ning loomulikult on õhtult oodata ka üllatusi.