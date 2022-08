FOTOD | Staarid ja nende lapsed lustisid Kadriorus koos Lotte ja sõpradega

Lotte ehete ja käekellade kollektsiooni idee pani idanema Goldtime'i tegevjuht Indrek Peterson, kelle lapsed on suured Lotte fännid. Lisaks olid kollektsiooni loomisesse kaasatud ka lapsed. Goldtime’i juveelehete brändijuht ning erikollektsiooni ellu kutsuja Aveli Kippari tutvustab: „Lotte kollektsiooni tegemine on olnud igas mõttes maagiline protsess ideest kuni kollektsiooni valmimiseni. Loomise juures olid lisaks meile ning koeratüdruku loojatele kaasatud lapsed, kes said jagada oma siiraid mõtteid ning eelistusi. Kõige suurem rõõm kogu protsessis oligi näha seda vaimustust laste silmis, kui nad rääkisid oma lemmik tegelastest ning nägid oma lapsepõlve parimaid sõpru saamas vormi, mida nad saavad kanda igal eluhetkel endaga kaasas.“

Imekaunist ilma olid koos lastega nautima tulnud paljud tuntud avaliku elu persoonid, kes Balbiino Lotte mahlapurikatega palava päikese eest jahutust otsisid ja kuulsate Kooker pannkookidega maiustasid. Lotte ning Roosi soojendasid spordimeeste lauluga energialained raketina üles ning Bruno õpetas lastele vanaema juhtnööride järgi parima õunakoogi valmistamise tantsu. Kuna tants ja muusika on Goldtime tegemistega alati tihedalt läbi põimitud, siis ka seekord ei ole teisiti - nimelt on kollektsiooni krooniks taaskasutatud hõbedast 3D prinditud tantsiv ning liikuv Lotte ripats, mis kannab unikaalset loomise numbrit.

Unistuste täitmine on Goldtime’i südamesooviks olnud läbi aegade ning sellest lähtuvalt kingitakse Lotte erikollektsiooni müügist 5 protsenti heategevusfondile Minu Unistuste Päev, mis on juba tegutsenud 11 aastat. Heategevusfond Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi. Fondi missioon on toetada laste ja perede vaimset tervist, mis on oluline osa raviprotsessi tervikust.