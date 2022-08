Kas see ongi kõige veidram foobia? Maris Järva paljastas igapäevase eseme, mida ta kardab

Nimelt on SkyPlusi hommikuäratajal foobia nööpide suhtes. „Mulle ei meeldi see sõna, see kirjeldab väga hästi seda eset,“ selgitab Järva. Ta küll mõistab, et teised inimesed kannavad ikka nööpidega riideesemeid, kuid füüsiliselt ta neid puutuda ise ei soovi. Samuti ei soovi ta neid oma isiklikku ruumi.

„Ma saan aru, et inimesed kannavad ülikondi ja triiksärke, see on okei ja ma oskan sellega elada... Aga kui ma tahan näiteks pead vastu oma abikaasat toetada ja tal on seljas midagi nööpidega, siis ma ei tee seda.“

„Kui teil on nööbid, siis ega ma ära ei jookse,“ selgitab Maris, kuid ka oma lähikondlastele väldib ta riiete ostmist, millel on nööbid küljes.

Kuigi nööbid on käivad tavaelu juurde, siis Maris foobiast vabanemiseks esimesi samme teinud ei ole. Samuti ei kavatse ta ennast muutma hakata ka. „See ei ole mul probleem. See on nööpide, mitte minu probleem,“ naerab Järva.