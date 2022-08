Eesti koondise kaptenit on juba pea kümme aastat saatnud kaunis Ele-Riin, kes on ka ise elu jooksul palju korvpalliga tegelenud. 2018. aasta sügisel otsustas Vene, et palub pikaaegse kallima endale naiseks. Anne & Stiilile antud intervjuus paljastas paar, et neil oli varem juttu olnud sellest, et Ele-Riin oleks nõus endale ise kihlasõrmuse välja valima, kuid hetk, mil see kõik juhtus, tuli naise jaoks totaalse üllatusena.