Viimasel ajal pole avalikkus kuulnud Brigitte Susanne Hundi võitlusest netikommentaatoritega ja võis arvata, et telenägu on antud teemaga maha rahunenud. Nii see aga ei ole. Täna oli Tallinna Ringkonnakohtus arutusel Hundi tehtud apellatsioonikaebus.