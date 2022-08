VAATA JA KUULA | Kuum tants Pirita ujulas! Maailmakuulus lauljatar avaldas Eestis filmitud muusikavideo

Videos võib näha inimesi, kes Pirita ujulas kunstiliselt tantsivad. Tähelepanu keskpunktis on loomulikult lauljanna ise, kes transformeerub poole pealt lilleks ning ronib ujula keskele sätitud hiiglaslikku kokteiliklaasi. Video on lavastanud Anna Himma, ent projekti valmimisega on seotud hulgaliselt Eesti nimesid.

Augusti alguses jõudsid populaarsesse Facebooki gruppi „Pean saama näidelda, muidu suren!“ kuulutused, kus teatati, et Tallinnas filmitakse ühe välismaise artisti muusikavideot. „Võtte sisuks on basseinipidu Pirital,“ seisis postituses, kus otsiti modellivälimusega noormeest. Teises kuulutuses öeldi välja, et tegemist on rahvusvaheliselt tuntud USA popstaariga.

Peagi selgus, et tegemist on hittidega „Habits“ ja „Talking Body“ kuulsaks saanud Tove Lo'ga. Ka rootslanna ise ei varjanud, et käis Pirita Spa hotellis tööasju ajamas, kuid mida seal täpsemalt tehti, seda ta oma kontol ei paljastanud.