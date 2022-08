VIDEO | Ott Leplandi hittlugu hullutas Portugali publikut

2012. aastal, mil Ott Lepland tegi märkimisväärseid tegusid Bakuus, sai ta mitmeid esinemiskutseid üle Euroopa ning teiste seas ka Portugali. Käesoleval aastal kutsuti meie armastatud laulja taaskord Eestit esindama. Sündmuse pekorraldaja Guilherme Nunes Santose sõnul on Ott Leplandi näol tegemist ühe võimekama vokaalsolistiga, kes nende festivalil üles on astunud ning see on ka põhjuseks, miks kümme aastat hiljem Eesti esindaja taaskord Setubali kutsuti.