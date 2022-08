Lauljatar Demi Lovato avaldab, mida ta elus enim kahetseb: oleksin pidanud sellega ootama...

„Olen endale otsa vaatamisest surmani väsinud ja kardan, et teised ka,“ räägib lauljanna. „Kui dokumentaalfilme poleks, keskenduksid inimesed minu muusikale.“

Lovato elust on ilmunud kolm dokkfilmi, mis keskenduvad uimastisõltuvusele, vaimse tervise probleemidele ja sellele, kuidas need on tema karjääri mõjutanud. Naine ihkab üle kõige, et oleks filmide tegemisega kauem oodanud ja selle asemel iseennast rohkem tundma õppinud. „Räägin neist asjadest veel, aga siis, kui olen selleks rohkem valmis,“ sõnab ta.

Lauljatari uusim dokumentaalfilm „Dancing with the Devil“ ilmus 2021. aasta märtsis. Linateoses oli juttu ka 2018. aastal aset leidnud üledoosist, mis oleks peaaegu staarilt elu võtnud. Lovato on mitmeid kordi uimastisõltuvusest rääkinud ja tunnistanud, et see on tema jaoks suur probleem.

Šokeerivas filmis tulid avalikkuse ette lauljanna elu hämaraimad hetked. Üks õudsemaid on päev, mil naise narkodiiler ta vägistas. „Sõbrad leidsid mind ihualasti ja läbikülmununa,“ jagab Lovato. „Ta jättis mind lihtsalt surema siis, kui oli mind kuritarvitanud.“ Naine sõnab, et süüdistas juhtunus aastaid iseennast, kuid nüüd on ta viimaks endaga rahu teinud.