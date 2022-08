Saladuseloor langeb! Sügise suurima telesõu „Tantsud tähtedega“ naissaatejuhiks on armastatud lauljanna

„Selle suursõu menu on maailmas fenomenaalne ja ka Eesti televaatajate igatsus armastatud saate järele on olnud väga suur. TV3 Grupil õnnestus hankida BBC Studio „Dancing with the Stars“ formaadi litsents mitmes riigis korraga ja see on meie jaoks kindlasti erakordne võimalus rõõmustada televaatajaid sedavõrd suurejoonelise ja uhke telesõuga,“ tunneb heameelt TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur. „Usun, et „Tantsud tähtedega“ teeb rõõmu kõigile televaatajatele ja toob sügisõhtutesse juurde palju kvaliteetset ja glamuurset meelelahutust,“ lisab Suur.