Filmiabikaasade elu jaguneb kaheks perioodiks: enne ja pärast kohutavat avariid. Naisel, kes saab rohkem kannatada kui abikaasa, on raske uskuda, et tema mees on pärast õnnetust muutunud ideaalseks. Ta püüab mõista, kas kaasa tunneb siirast kahju juhtunu pärast või on selle taga kummaline mõistusemäng.