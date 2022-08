FOTOD | Maailm mälestab Dianat: paleede ette ja Pariisi viiakse pärgasid, liigutava žesti tegi printsessi vend

Eriti tihedalt on terve hommikupooliku käinud külalisi Londonis asuva Kensingtoni palee ees. Antud residentsis elas Diana aastaid ning iga temaga seotud tähtpäeva puhul kogunevad tulihingelised fännid just sinna. Samuti on lillede ja meenetega täitunud ka Pariisis asuv tulekujuline mälestusmärk, mis on püstitatud Diana auks.