Eelmisel nädalal levisid kuuldused, et pikaajaline traditsioon Suurbritannias on katkemas. Nimelt oli oht, et kuninganna Elizabeth II ei saa oma terviseprobleemide tõttu Londonisse sõita, et järgmine Briti peaministri ametisse nimetada. Nüüd on kartus aga tõeks saanud.