KROONIKA PODCAST | 25 aastat Diana surmast: skandaalid, pärand ja prints Charles uurimise all

Nüüd, 25 aastat hiljem selgub, et Diana kiri põhjustas suurema uurimise ja ülekuulamisel käis ka prints Charles. Millised oli Diana tõusud ja mõõnad? Kuidas tuli ta toime abikaasaga, kes oli juba enne abiellumist lootusetult Camillasse armunud ja tunnistas lekitatud telefonivestluses, et sooviks olla tampoon oma armukese vagiinas? Milline on Diana pärand?