Meghani Mandela-skandaal sai uue mõõtme: väidetavalt kõmulise väite teinud näitleja pole kunagi hertsoginnaga kohtunud!

Sussexi hertsoginna intervjuu väljaandega The Cut on võtmas aina uusi mõõtmeid. Usutluse kõmulisimaks osaks on kerkinud Meghani väide, nagu oleks Lõuna-Aafrika Vabariigis tähistatud tema abielu sama suurelt kui Nelson Mandela vanglast vabanemist.