Uiskudelt kingadesse! Järgmine tantsustaar avalikustatud: võistlema asub armastatud sportlane

Saskia Alusalu on 38-kordne Eesti meister kiiruisutamises ning kogunud kokku 89 Eesti rekordit. Alusalu on Eesti rekordiomanik kõikidel distantsidel (500m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m). Alusalu oli ühtlasi esimene Eesti naiskiiruisutaja taliolümpiamängudel (Olümpiamängude tseremoonial ka lipukandja).

„Kui keegi oleks mind lihtsalt tantsutrenni kutsunud, ilma selle saateta, oleksin ma kohe jah-sõna öelnud. Kuna lisaks trennidele on ka saade, siis ma tükk aega mõtlesin, kas jõuan seda teha või mitte,“ räägib Saskia tänases Õhtulehes.

Esimesed tantsutrennid on tema sõnul olnud vägagi meeleolukad. „Sportlasena on mul kindlasti mingisugune kehatunnetus, ent tantsust on hetkel asi ikka väga kaugel.“