DiCaprio pöörase ja glamuurse taustaga uus pruut: 22-aastane modell lahutas just mehest, kellel olid sidemed Gaddafiga

Sel nädalal tuli avalikuks uudis, et Leonardo DiCaprio on läinud lahku modellist Camilla Morronest, kes sai alles hiljuti 25-aastaseks. Kuna „Titanicu“ staar pole kunagi kaua vallaliseks jäänud, siis DailyMaili andmetel oli ta juba juulis koos ühe rikka ukrainlannaga, kes on taaskord näitlejast poole noorem.