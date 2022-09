Põnev üllatus: Sky Plusi õhtust programmi hakkab Andi Raigi kõrval vedama tuntud lauljanna

„Mul on pikalt olnud sisetunne ja mõte, et tahaksin enam teada raadiotööst ja olen seda veidi ka proovida saanud. Manifesteerimine töötab, nagu selgub, ja usun, et raadiotöö on minu jaoks hea võimalus areneda ja õppida,“ ütles Eleryn Tiit, kes tänasest Sky Plusi eetrisse koos Andi Raigiga asub.

„Kui miski enam ei toida, tuleb proovida midagi uut ja näen, et muusika toidab alati. Ja peagi olen ka raadiosaatejuht, aga ma selle tiitliga veidi ootaks veel,“ jäi Eleryn tagasihoidlikuks ning lubab esialgu end just lauljaks ja artistiks nimetada.

„Usun, et meil on veel sarnaseid huvisid, aga eks peame enne koos peol ära käima, et jutud räägitud saaks ja kõik sarnasused, aga ka erinevused, avastatud,“ tõdeb Andi, et üks hea pidu on veel pidamata neil.

Aasta tagasi Kroonikale antud intervjuus rääkis Eleryn oma lähiaja ambitsioonidest. „Kõlab hästi igavalt, aga ma tahaks varsti albumi avaldada. Kindlasti oleks äge ka mõnel festivalil esineda ja miks mitte kandideerida Eesti Laulule,“ rääkis lauljanna tollal.

Naine rääkis ka sellest, et ainuüksi muusikuna töötamisest ei piisa ära elamiseks. „Ma pean muusikute mitteteenimise osas sõnu sööma. Või parandama kujutlust, kus ma muusikuna pean kõrvalt mingisugust hoopis teist tööd tegema. Tegelikult on võimalik väga normaalselt ära elada. Eks see kõik olene ka esinemiste arvust. Mõnel kuul võib paratamatult olla teenistus väga väike. Ma olen täheldanud, et vabakutselised muusikud teenivad tihti mingisugusel perioodil teatud puhvri ette,“ rääkis Tiit tollal.