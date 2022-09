Rannamaja-Cassandra pealetükkiv käitumine tekitab vaatajates küsimusi. Eric: ta ei ole vägistaja!

Kuna teised „Rannamajas“ osalevad neiud valisid endale kibekiiresti toakaaslased, siis pidi Cassandra leppima sellega, et kolib ühte tuppa oma ekspeika sõbra Ericuga. Läbi teleekraani oli tunda, et noorte vahel on lausa jäised tunded, kuid pärast alkoholi tarvitamist hakkas Cassandra oma toakaaslasega aina lähedasemaks saama. Otseses mõttes.