FOTOD | Uued algused ja vanad meenutused: staarid tähistavad armsate piltidega 1. septembrit

Näitleja ja laulja Desiree Mumm alustas sel sügisel õpinguid Tartu ülikoolis. Mumm asub Euroopa õpingute magistrantuuri, mis on mõeldud Tartu ülikooli kodulehe järgi inimesele, kes tunneb huvi Euroopa Liidu toimimise vastu ja soovib saada teada, millised on eri poliitikavaldkondade tulevikuteemad. Desiree soovis oma jälgijatele ilusat 1. septembrit ja loodab, et algab õppeaasta saab kõigil olema inspireeriv. „Ma võin ka nüüd lõpuks mööda Tartu tänavaid kõndides end tudengina tunda,“ kirjutas Mumm oma Instagramis.