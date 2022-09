Kas kolimise põhjus peitub selles? Cambridge'ide uus kodu võib parandada Kate'i eluaegset terviseprobleemi

Arvatavasti hakkavad polomatšid hõlmama veelgi suuremat osa Cambridge'ide elust. Nimelt on antud pallimänguks vajalikud väljakud asumas kohe nende ukse ees. Kuid Kate on pärast Williamiga suhtesse astumist öelnud mitmeid kordi avalikult, et tal on hobuste vastu allergia. Polomängu ilma nendeta aga pidada ei saa.

Kuid on teada, et Kate on viimasel ajal hakanud vaeva nägema sellega, et allergiast lõplikult lahti saada. Nimelt on tulnud avalikuks, et hertsoginna arstid on soovitanud tal käia teraapias, kus ta puutub hobustega kokku. Uus elukoht võimaldab tal ravi läbida aga peaaegu otse oma enda kodus.

See, et Kate on hobuste vastu allergiline, tuli avalikuks juba ammu enne kuningliku perekonnaga liitumist. 2011. aastal paljastas Santa Barbara poloklubi presidendi naine Clarisa Ru meediale, et ta vestles hertsoginnaga, kes oli rääkinud talle plaanidest, kuidas ta saaks allergiat maha rahustada.