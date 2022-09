Jennifer Lopez pahandab pulmakülalisega, kes tema pulmaserenaadi filmis: see hetk varastati meilt!

Video, kus Jennifer Benile serenaadi nende kolm päeva kestnud pulmapeol laulab, avaldas esmalt Ameerika tabloid TMZ. Hetkel on video nende YouTube'i kanalis üleval ning see on paari päevaga saanud juba üle 1,3 miljoni vaatamise. Videos on näha, kuidas Jennifer oma abikaasalae laulab ja tantsib ning teda aitasid taustatantsijad.

Lopezile aga video meediasse jõudmine ei meeldi ja ta on üpris pahane. Oma pahameelt avaldas ta Instagramis konto @jlow0rld kommentaariumis, kui see postitas samuti lekkinud video. „See filmiti ilma meie loata. Punkt. Ja kes iganes selle filmis, kasutas ära meie privaatset hetke,“ kirjutas poplaulja oma kommentaaris, mille ta küll kustutas, kuid see on säilinud kuvatõmmisena.

Jenniferi pahase kommentaari tõttu võttis konto video maha ja postitas hoopis Lopezi kommentaari, kus ta kaebles, et video „varastati ilma pruutpaari loata ja müüdi raha eest maha“. Lauljanna lisas, et kõik külalised pidi pulmas allkirjastama vaikimislepingu, mille kohaselt ei tohi nad ühtegi detaili pulma kohta avaldada. „Ma ei tea, kust te seda infot saate, sest meil olid lepingud ja me palusime kõigil mitte jagada meie pulmast materjali. See on meie valik midagi avaldada,“ kirjutas Jennifer.

Lauljanna sõnas, et kõik detailid, pildid ja videod, mida ta otsustab pulmast jagada, postitab ta oma veebilehele On The JLO, kui ta on selleks valmis, vahendab New York Post.