Fännid, pange vaim valmis! Rammsteini Euroopa staadioniturnee 2023 saab alguse Leedust

Rammstein esineb Vilniuses Vingis Parkis 22. mail 2023. See on bändi 2023. aasta Euroopa staadioniturnee esimene sõu. Piletid on alates 8. septembrist kell 10 (Eesti aja järgi) saadaval kõigis Piletilevi kassades ning veebis aadressil www.piletilevi.ee ja eventim.com/rammstein. Alates teisipäevast, 6. septembrist kell 10.00 kuni kolmapäevani, 7. septembrini kell 10.00 (Leedu aja järgi) (ainult 24 tundi) on piletid saadaval Rammsteini fännklubi „LIFAD“ liikmetele.

Mida paljukajastatud kontsert endast kujutab? Suurejoonelist kohati üle staadioni kõrguvat lava, valgus- ja tuleefekte, täielikult orkestreeritud bändi, Rammsteini lavastuse huumorit ja paatost — kõik see on muusikamaailmas stiili, mastaapsuse ja kvaliteedi poolest ainulaadne. Seega pakub Rammstein oma olemasolevatele ja tulevastele fännidele võimalust kogeda live-sõu'd, mis paneb Euroopa staadionid rohke tulevärgi, paukude ja suitsu saatel rokkima.

Üle maailma enam kui 20 miljoni plaadi müünud Rammstein on üks viimase kümnendi kriitikute poolt enim tunnustatud ning äriliselt edukamaid kultuslikke rokkbände. Alates bändi loomisest 1994. aastal on Rammsteini hittlood „Du Hast“, „Benzin“, „Engel“, „Amerika“, „Sonne“, „Ich Will“, „Pussy“ ja paljud teised juhtinud Euroopa muusikaedetabeleid ning bändi loomingut on kasutatud lugematul arvul filmi soundtrack'ides. Oma tähelennu jooksul on Rammstein välja teeninud 30 erinevat auhinna nominatsiooni, sealhulgas kaks Grammy auhinda. Bänd on on pälvinud 10 Echo Awardsi, kaks Kerrang! Awardsi ja ühe MTV Euroopa muusikaauhinna.