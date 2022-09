Pärast seda, kui Briti kuningaperega liitus Ameerika näitlejanna Meghan Markle, on palju spekuleeritud, kuidas oleks naine läbi saanud oma ämma printsess Dianaga. Nüüd on oma suu avanud Diana sõbranna Tina Brown, kes kinnitab, et Walesi printsess poleks kunagi Meghanit sallinud.