Hüvasti, MyHits! Jüri Pootsmann lahkub tuntud raadio hommikuprogrammist

Uudise tegi teatavaks esmalt raadiojaam oma Instagrami postituses, kus sooviti Jürile edu uutes väljakutsetes. Samuti postitati mitu pilti, kus on näha nii Jürit kui ka tema kaassaatejuhte Kristina Suuroja ja Indrek Vaheojat. Postituses tõdeti, et nii kolleegid kui ka kuulajad jäävad saatejuhti igatsema. Jüri liitus raadioga aastal 2018 ja on sellest ajast peale kuulajaid hommikuprogrammiga äratanud.

MyHits postitas oma kontole ka emotsionaalse video, kus on näha, millised olid saatejuhtide meeleolud täna hommikul eetris olnud saate lõpus. „Kristina nutab, Indrek nutab,“ on videos kuulda Jüri rääkimas. Seepeale vastas Suuroja naljaga pooleks, et tema nutab iga asja peale ning seetõttu ei peaks Jüri end erilisena tundma. Raadioeetris avaldas Jüri, et töö MyHitsis on talle uusi uksi avanud ning peagi annab ta kõigest ka oma fännidele teada. Indrek tõdes, et edaspidi kuulevad raadiokuulajad Jürit vaid artistina.

Lahkumisest teatas Jüri ka oma Instagrami kontol, kus tänas raadiojaama ja sõnas, et jääb MyHitsi igatsema.

Jüri on end proovile pannud ka Eesti Laulu saatejuhina ning vaatajate hinnangul sai ta selles rollis suurepäraselt hakkama. Veebruaris rääkis Pootsmann Kroonikale, et saatejuhina ta pinget ei tundnud. „Pean ütlema, et Eesti Laulu juhtides ei olnud mul kuklas seda tunnet, et mind vaatab sadu tuhandeid televaatajaid. Kui näen mind filmiva kaamera küljes otse-eetri punast tuld, lähen sisemiselt põlema. See tekitab minus hea pinge ja on hakanud mulle väga meeldima. Mõnus närvikõdi. Eesti Laulu poolfinaale oli kindlasti kergem juhtida kui finaali, sest poolfinaalides puudus publik,“ ütles ta tollal.