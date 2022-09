Tere, kool! Selgus, mis nimedega prints George'i ja printess Charlotte'i uued kaaslased neid kutsuma peavad

Prints Williami kaks vanimat last prints George ja printsess Charlotte alustavad sel kuul õppetööd kodu lähedal asuvas Lambrooki koolis. Kui varem õppisid kroonitud lapsed Londoni kesklinnas asuvas Thomas Battersea koolis, kus suur osa klassikaaslastest olid ka pärit jõukatest ja tähtsatest perekondadest, siis Berkshire'is asuv Lambrook on rohkem tavakooli mõõtu.

Uus kool tähendab George'i ja Charlotte'i jaoks ka uus sõpru. Kuna prints on juba üheksa-aastane ja printsess seitsmene, siis võib arvata, et suur osa nende klassikaaslastest on juba teadlikud nende perekonna taustast. Siiski tahavad George, Charlotte ning ka nende vanemad, et nende kaaslased võtaks neid täiesti tavaliste lastena. Seetõttu on neil kooliminekuks ka natuke teistsugused nimed.