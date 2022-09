Pinged Beckhamite naiste vahel: Victoria röövis poja Brooklyni pulmas pruudilt tähelepanu

Beckhamite poeg Brooklyn abiellus Nicolaga selle aasta aprillis ja pulmas olid kohal mitmed kuulsad külalised. Pulmapeost võtsid osa ka peigmehe kuulsad vanemad Victoria ja David Beckham. Spekulatsioonid, et Nicola ja Victoria teineteisega läbi ei saa, on juba pikalt levinud ja nüüd on kinnitust saanud ka tõsiasi, et naiste vahel olid pinged juba Palm Beachil peetud pulmapeol, vahendab Mirror.

Detailidega kursis olev allikas rääkis, kuidas Nicola oli solvunud Marc Anthony kõne pärast, mille mees pulmas pidas. Marc on Davidi hea sõber ning oma kõnes rääkis ta peamiselt Victoriast. „See oli ood Victoriale ja kui võrratu ta on,“ rääkis allikas. Väidetavalt oli Marc Davidi abikaasat lausa taevani kiitnud.

Allikas lisas veel, et Nicola naudib tähelepanu keskpunktiks olemist ning tahtis seda eelkõige oma pulmapäeval. Seetõttu viiski kõne Victoriast ta täiesti rivist välja. „Ta tormas keset pulmapidu koos oma õe Brittany ja emaga uksest välja ja nuttis ohjeldamatult,“ sõnas allikas.

Ka teine allikas kinnitas, et Nicola oli pahane ja tujust ära, kuid põhjus peitus hoopis milleski muus. Nimelt oli Victoria varastanud Nicola ja Brooklyni loo „You Sang to Me“ enda ja poja tantsuks. Tegelikult pidi selle loo saatel tantsupõrandale astuma just Nicola ja Brooklyn, aga selle asemel kõlas nende tantsuks hoopis lugu „Can't Help Falling in Love“.

Marc Anthony, kes pulmas esines, oli pruutpaarilt küsinud, mis loo ta pruutpaarile võiks pühendada ning Nicola ja Brooklyn olid öelnud, et „You Sang to Me“ on nende lemmik. Pruutpaar oli enne lugu ruumist lahkunud, et Marc saaks nad pidulikult sisse juhatada, kuid just sel hetkel oligi Victoria palunud, et järgmine lugu kõlaks tema ja Brooklyni auks. Külalised said Nicola pahameelest aru, et midagi oli juhtunud ning kogu olukord oli pruutpaari jaoks väga ebamugav olnud.