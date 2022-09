FOTOD | Vanilla Ninja üle 13 aasta taas laval! Vaata, kes saabusid armastatud bändi ja nublu ühiskontserdile

Telliskivi Kvartalis toimuv kontsert on osa nublu „Kohviku tuurist“, mis pärast eelmisel suvel edasilükkamist ning aasta pikkust ootamist lõpuks toimuma saab. Viimase kuu aja jooksul on räppar külastanud juba Tartut, Rakvere ja Kuressaaret. Nüüd on Tallinna kord.