Esimest korda 70 aasta jooksul: kuninganna loobus kehva tervise tõttu tähtsal sündmusel osalemisest

Eakas monarh otsustas mängudest mitte osa võtta, kuna vaevleb tervise- ja liikumisprobleemide küüsis. Kuninglikud allikad ütlevad, et otsus tehti kuninganna mugavust silmis pidades. Kuninglikel mängudel on kuninganna asemel kohal prints Charles, kes teda tavaliselt sellistel sündmustel saadab. Otsus tehti viimasel hetkel vaid seetõttu, et kuninganna kaalus pikalt ja põhjalikult, kas ta on piisavalt vormis ja hea tervise juures, et üritusest osa võtta. Siiski on tal probleeme kõndimisega ning seetõttu olekski tal kindlam üritus vahele jätta, vahendab Daily Mail.

Otsus on aga brittide muret kuninganna tervise pärast süvendanud. Alles paar päeva tagasi teatas Buckinghami palee, et Elizabeth ei reisi Londonisse, et palees uus peaminister ametisse nimetada. Selle asemel peavad Boris Johnson ja Ühendkuningriigi uus peaminister 6. septembril hoopis kuninganna juurde Balmorali lossi Šotimaale sõitma.

Mängud, kust monarh sel aastal puudub, on tema kuninglike kohustuste kõrgsündmus ning seda planeeritakse tema kalendrisse juba varakult. Sel aastal oleks kuningannal aga keeruline ja tülikas mängudel viibida – esmalt on vaja ta mängudele viia ja teiseks peaks ta publikus kaua aega istuma, et sportmänge jälgida. Elizabeth II oli alguses lootnud, et saab ikka mänge külastada, kuid nüüd on kindel, et nii see ei lähe. Mängud on kuninganna ühed lemmikud ja teda on seal tihti pildistatud naermas koos teiste kuningliku pere liikmetega, kui nad üritust kuninglikust loožist vaatavad. Oma 70 aastat kestnud valitsemisajal pole Elizabeth II varem mänge vahele jätnud.

Braemari mängude näol on tegemist pikaajalise sportmängude traditsiooniga, mis toimub igal aastal septembrikuu esimesel laupäeval Šotimaal. Mängude näol tähistatakse Šoti ja Keldi kultuuri ning mõõtu võetakse muu hulgas nii kiviviskes kui ka Šotimaa vasaraheites.