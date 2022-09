Erich Krieger meenutab oma koolitee algust: püüdsin valesti laulda, et ei peaks pärast tunde laulukoori minema

„Tublimad olid võetud oktoobrilapseks. Ka mind võeti ja mulle oli suur au, et sain oktoobrilapse märgi. Pidin märgi pildistamisel rinda panema, kuid seda polnud kusagil. Selle pärast ju pildistama sõidetigi! See oleks nagu abielluma minnes poleks sõrmust kaasas. Ma ei tea, kuhu märk sai. Võib-olla peitis paps selle meelega ära. Igatahes ostis ta peale pildistamist mind jäätisega ära ja lohutas, et küll sa neid märke jõuad veel elu jooksul saada,“ sõnab Erich.