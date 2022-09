Popstaar Britney Spears pani oma uhke Florida korteri müüki paari miljoni dollari eest

Korter sai kuulsaks seitse aastat tagasi, kuna tollal säutsus Jamie Lynn Spears, et tema meelest on Floridas mere ääres paiknev korter parim koht, kus puhkust veeta. Naine on varem väitnud, et korter kuulub talle, kuid tegelikult on selle omanik hoopis Britney. Korter kerkis taas teemaks aastal 2021, kui toimusid kohtuprotsessid Britney ja tema isa üle, et lauljanna oma isa eestkoste alt vabastada. Tollal väitis Jamie Lynn, et ta ei saanud oma õelt mitte mingisugust finantsilist toetust, kuid nüüd on teada, et see väide ei vastanud tõele. Jamie Lynn pidi hiljem selgitama, et ta tõepoolest korterit ei oma ja väitis, et talle ei meeldi üldse rannas puhata, vahendab New York Post.