Filminäitlejal Jane Fondal diagnoositi vähk, naine on pool aastat saanud keemiaravi

Fonda sõnas sotsiaalmeedias, et tal on diagnoositud mitte-Hodgkini lümfoom ja juba saab ta ka keemiaravi. „See on väga hästi ravitav vähk. 80 protsenti inimestest jäävad ellu nii, et ma tunnen end väga õnnelikuna,“ lisas naine ja oli tänulik, et tal rasket vähktõbe pole.

Ta selgitas, et on keemiaravi saanud juba pool aastat ja saab raviga üpris hästi hakkama. Fonda ei lase haigusel ega selle ravil sega end kliimaaktivistina maailma parandamast. „Vähk on õpetaja ja ma pühendan tähelepanu nendele õppetundidele, mis ma sellest saan. Üks asi, mida see on mulle juba näidanud, on kogukonna olulisus. Kogukond peab olema arenev, et me ei tunneks end üksinda,“ sõnas Jane ja lisas, et peab uue reaalsusega kohanema.

Veel kirjutas Fonda, et on privilegeeritud, kuna tal on ligipääs kvaliteetsele ravile, mida paljudel ei ole. Ta kutsus ka teisi üles arsti juurde minema ja oma tervise eest hoolt kandma, vahendab People. „Ma ei luba vähil end oma tegemistes takistada,“ on naine vapper.

Instagrami tehtud postitus on kogunud vähem kui ööpäevaga üle 400 tuhande meeldimise. Kommentaarides toetatakse Fondat tema raskel teekonnal, soovitakse talle edu ja jaksu vähist tervenemiseks ja sõnatakse, et naine on ülimalt vapper.

Mõnda aega tagasi rääkis naine surelikkusega silmitsi seismisest Ameerika telekanalile CBS. „Olen väga teadlik sellest, et olen surmale lähedal. Ja see ei häiri mind väga. Mis mind on see, et mu keha ei ole minu oma - mu põlved, puusad, mu õlg ei ole minu oma,“ rääkis naine oma arvukatest operatsioonidest, mille tõttu on ta kulunud liigesed välja vahetanud. „Ma olen peaaegu 85-aastane. Fakt, et ma olen ikka veel elus ja töötan, siis vahet pole, et mul pole mu vanu liigeseid alles,“ lausus Jane aprillis.