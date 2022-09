Karl-Erik Taukar ja Kerli Kivilaan taastavad Viimsisse soetatud suvemaja: me ei ole selle projekti juures kordagi tülli läinud!

Kerli Kivilaane sõnul läks suvel põhirõhk Viimsi puhkekodu taastamisele. „Sel suvel väga midagi muud ma oma vaba ajaga ei olegi jõudnud teha,“ räägib ta. „Kogu aeg ja energia on sinna kulunud, seda täiesti mõõtmatutes kogustes, seega varsti on sellest kohast tõesti saamas üks mõnus paik puhkamiseks, loominguliseks tegevuseks ja salvestamiseks.“

„Olen iseloomult üsna järeleandmatu ja kui olen pähe võtnud mingi asja või tähtaja, millal miski võiks valmis saada, siis võib juhtuda, et lähen kas üle teiste või iseenda laiba,“ jagab naine. „Selles mõttes mul on natuke selle projektiga seotud inimestest kahju.“

Kivilaan tõdeb, et paarid lähevad sageli ehitustööde käigus tülli, ent tema ja muusikust elukaaslasega seda veel juhtunud pole. „Arvan, et selle põhjuseks on see, et me leppisime juba algusest peale kokku, kes mille eest vastutab,“ ütleb lauljanna. „Näiteks kogu sisekujundus jäi minu vastutada ja Karl-Erik usaldab mind.“