Ilmar Raag koostööst Malmsteniga: Mait ise pakkus, et teda võib rolli jaoks retsida ka

„Mait on üks neist, kes on töös hullupööra tõsine ja süvenenud ja väga fotogeeniline. Selliseid meil Eestis liiga palju ei ole,“ räägib filmistsenarist ja -režissöör Ilmar Raag. „Mäletan, et ütlesin talle toona, et oled mänginud senini elegantseid mehi, kui Mait ise pakkus, et teda võib rolli jaoks retsida ka. See panigi minus kellukese helisema, kuna tean palju näitlejaid, eriti nooremaid, kelle puhul hea väljanägemine on peamine asi, mis neile nende töös oluline on, aga suurt näitlejat tunned seeläbi, et ta võib välja näha ükskõik kuidas.“