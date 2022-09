Britney Spearsi poeg Jayden: tahan, et ema tunneks end paremini enne kui uuesti kohtume

Naine kirjutab, et püüdis olla hea inimene, kuid teda hoiti kõik need aastad oma kodus praktiliselt pantvangis. Ta lisab ka, et armastab poegi lõpmata palju ning soovib nendega ühel päeval taas kohtuda. Sama soovi avaldas intervjuus ka Jayden. „See võtab aega ja vaeva,“ ütles ta. „Ma tahan, et Britney tunneks end paremini enne, kui me kohtume.“