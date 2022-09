Jamie Oliveri uus telesõu tõi kaasa rahva pahameele: ta kasutab ülemaailmset kriisi oma huvides!

Neljapäeval esitles restoraniäri, kokaraamatute ning telesaadetega miljoneid teeninud Oliver saates „The One Show“ oma uut raamatut. Raamatu mõte on anda inimestele säästunippe, ent paljud peavad seda mõnitamiseks. Koka uus teos peaks koosnema roogadest, mida on lihtne ja soodne valmistada, vahendab Mirror.