Võsa kirjeldab värskes taskuringhäälingus „Patrullnokad“ hetke, kui särav Hunt tema ja mitme noormehe seltskonda saabus. Telelegendi sõnul oli tegemist „ühe imekauni libikaga, kes langes suitsunurga porisse“. Ainuke probleem oli aga see, et Võsal polnud õrna aimugi, kellega on tegemist.